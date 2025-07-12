Пять человек пострадали в результате наезда электрокара на переходе в Москве

Вечером 11 июля в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 21-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Пострадавшие госпитализированы, двое взрослых остаются в тяжелом состоянии.