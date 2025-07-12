Пять человек пострадали в результате наезда электрокара на переходе в Москве

Вечером 11 июля в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 21-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Пострадавшие госпитализированы, двое взрослых остаются в тяжелом состоянии.
Авария произошла в пятницу вечером около 22:00 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 1 по Бережковской набережной. По предварительной информации, водитель автомобиля HiPhi Z выехал на перекресток на красный свет и, не снижая скорости, наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал.
Среди пострадавших — двое детей, предположительно в возрасте 8 и 10 лет, а также трое взрослых.
Удар был такой силы, что несколько человек отлетели на значительное расстояние.
Очевидцы отмечают, что автомобиль двигался с превышением разрешенной скорости.
Сразу после происшествия водитель автомобиля не остановился для оказания помощи, а скрылся, направившись в сторону Сетуньского проезда. Очевидцы сообщили об аварии в экстренные службы. На место прибыли экипажи полиции, ГИБДД и несколько бригад скорой помощи.
Госпитализация пострадавших.
Врачи, прибывшие на место аварии, оказали первую помощь пострадавшим и организовали срочную эвакуацию в медицинские учреждения.
Двое взрослых получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимационные отделения.
Состояние еще троих пострадавших, включая детей, оценивается как средней степени тяжести.
Дети были доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Один из взрослых пациентов направлен в Боткинскую больницу, другой — в городскую клиническую больницу № 67, третий — в Первую градскую больницу имени Пирогова. Все пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением врачей. С родственниками работают психологи.
~По состоянию на утро 12 июля, двое взрослых остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.~
Поиск и задержание подозреваемого.
Для розыска скрывшегося с места аварии водителя столичные власти задействовали систему городского видеонаблюдения. Камеры зафиксировали момент наезда и дальнейшее движение автомобиля. По полученным записям был установлен маршрут нарушителя.
Менее чем через час кроссовер HiPhi Z был обнаружен во 2-м Сетуньском проезде. В автомобиле находились двое — мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения. Их имена не раскрываются, они были доставлены в отдел полиции.
Как сообщили в правоохранительных органах, именно 23-летний молодой человек управлял автомобилем в момент ДТП.
По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанный не стал отрицать факт наезда и признал свою вину.
С ним проводятся следственные действия. Изъяты видеозаписи и показания свидетелей. Автомобиль передан на техническую экспертизу.
Ход расследования.
Прокуратура Западного административного округа Москвы начала проверку по факту происшествия. Ведомство подтвердило, что водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора, и покинул место ДТП без оказания помощи пострадавшим.
Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве выехали на место в ночь на 12 июля. Проводятся доследственные мероприятия. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются очевидцы.
Департамент транспорта Москвы подтвердил, что момент аварии был зафиксирован системой видеонаблюдения. Записи переданы следствию. В официальных каналах ведомства опубликована видеозапись происшествия.
~Водителю может быть предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ~ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное в состоянии опьянения. В качестве меры пресечения рассматривается заключение под стражу.