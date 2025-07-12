«Я выбираю жизнь»: Седокова высказалась после смерти бывшего супруга

Седокова выбрала жизнь после смерти бывшего мужа.
Российская певица Анна Седокова прокомментировала смерть бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тимма, опубликовав исповедальный пост в социальных сетях. Артистка призналась, что переживает трудный период, однако принимает решение жить ради себя и своих детей. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
«Я выбираю жизнь. Я выбираю ее каждый день со всеми ее проблемами, препятствиями, болью. Этот путь сложный. Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя», — написала Седокова.
В публикации певица подчеркнула, что не стремится привлекать к себе жалость и предпочитает не демонстрировать свои переживания публике. Она отметила, что старается быть примером для тех, кто столкнулся с серьезными трудностями в жизни и не потерял надежду. Седокова также сообщила, что написала новую песню, вдохновленную своими чувствами и переживаниями, и выразила надежду, что она поддержит слушателей.
Ранее адвокат семьи бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы раскрыл условия брачного договора супругов. По словам юриста Маргариты Гавриловой, соглашение было заключено на территории США, однако составлено в соответствии с российским законодательством. В третьем пункте контракта закреплено, что все имущество, приобретенное сторонами как до заключения брака, так и в период супружества или после его расторжения, переходит в собственность Седоковой. Такие кабальные условия влекут за собой ничтожность договора, пояснила адвокат.