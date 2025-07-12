«Я выбираю жизнь»: Седокова высказалась после смерти бывшего супруга

«Я выбираю жизнь. Я выбираю ее каждый день со всеми ее проблемами, препятствиями, болью. Этот путь сложный. Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя», — написала Седокова.