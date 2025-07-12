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Молодежные парламенты Красноярского края и ЛНР договорились о сотрудничестве

Делегация Законодательного собрания и Молодежного парламента Красноярского края посетила Свердловский муниципальный округ ЛНР.

Делегация Заксобрания и Молодежного парламента Красноярского края посетила Свердловский муниципальный округ ЛНР. В рамках акции «Лето нашей дружбы» сибиряки передали в детские учреждения спортинвентарь и школьные принадлежности, а также организовали выступления местных артистов.

Особую значимость имеет подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежными парламентами Красноярского края и Луганской Народной Республики.

«Это создаст возможности для реализации совместных проектов, молодежных форумов и образовательных программ», — отметил председатель Молодежного парламента Красноярского края Иван Ишутин.

Зампредседателя профильного комитета Евгений Петренко напомнил, что акция по сбору гуманитарной помощи проводится уже второй год подряд.

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