Молодежные парламенты Красноярского края и ЛНР договорились о сотрудничестве

Делегация Заксобрания и Молодежного парламента Красноярского края посетила Свердловский муниципальный округ ЛНР. В рамках акции «Лето нашей дружбы» сибиряки передали в детские учреждения спортинвентарь и школьные принадлежности, а также организовали выступления местных артистов.
Особую значимость имеет подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежными парламентами Красноярского края и Луганской Народной Республики.
«Это создаст возможности для реализации совместных проектов, молодежных форумов и образовательных программ», — отметил председатель Молодежного парламента Красноярского края Иван Ишутин.
Зампредседателя профильного комитета Евгений Петренко напомнил, что акция по сбору гуманитарной помощи проводится уже второй год подряд.
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