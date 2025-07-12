Молодежные парламенты Красноярского края и ЛНР договорились о сотрудничестве

Делегация Заксобрания и Молодежного парламента Красноярского края посетила Свердловский муниципальный округ ЛНР. В рамках акции «Лето нашей дружбы» сибиряки передали в детские учреждения спортинвентарь и школьные принадлежности, а также организовали выступления местных артистов.