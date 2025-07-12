Трамп теряет хватку: экс-аналитик ЦРУ рассказал об ухудшении когнитивных способностей главы Белого дома

Возрастные изменения в психике президента США Дональда Трампа становятся заметными, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, ссылаясь на свой источник.
По словам специалиста, человек, который часто встречался с Трампом за последние полтора года, отметил значительное ухудшение его состояния, связанное с возрастом.
Джонсон подчеркнул, что поведение Трампа на публике и его манера речи свидетельствуют о снижении когнитивных способностей. Он заявил, что президент США уже не способен эффективно решать важные международные вопросы. По мнению аналитика, это очевидно для всех, и серьезные договоренности с Трампом невозможны. Джонсон также добавил, что Трамп воспринимает международные дела как игру, в том числе в вопросах вооружений и конфликта на Украине, а Россия, по его словам, лишь посмеивается над ним.
Ранее предприниматель Илон Маск раскритиковал экономическую политику Трампа. Он отметил, что действия президента привели к увеличению дефицита бюджета США с 2 триллионов долларов при прошлой администрации до 2,5 триллионов долларов, о чем Маск написал в социальной сети X.