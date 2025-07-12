Трамп теряет хватку: экс-аналитик ЦРУ рассказал об ухудшении когнитивных способностей главы Белого дома

Джонсон подчеркнул, что поведение Трампа на публике и его манера речи свидетельствуют о снижении когнитивных способностей. Он заявил, что президент США уже не способен эффективно решать важные международные вопросы. По мнению аналитика, это очевидно для всех, и серьезные договоренности с Трампом невозможны. Джонсон также добавил, что Трамп воспринимает международные дела как игру, в том числе в вопросах вооружений и конфликта на Украине, а Россия, по его словам, лишь посмеивается над ним.