Гусев сообщил о беспилотнике ВСУ, сбитом ночью в пригороде Воронежа

Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 12 июля обезвредила над пригородом Воронежа дрон ВСУ, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, которые приводит губернатор, ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Гусев добавил, что опасность атаки дронов в области не объявлялась.
Напомним, в ночь с 8 на 9 июля, согласно информации Минобороны России, над регионами РФ силы ПВО сбили 86 беспилотников ВСУ. Один из беспилотников был нейтрализован в Воронежской области. Больше всего БПЛА российские военные уничтожили в Курской области — 23.