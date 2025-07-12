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Гусев сообщил о беспилотнике ВСУ, сбитом ночью в пригороде Воронежа

Глава Воронежской области уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 12 июля обезвредила над пригородом Воронежа дрон ВСУ, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, которые приводит губернатор, ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Гусев добавил, что опасность атаки дронов в области не объявлялась.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля, согласно информации Минобороны России, над регионами РФ силы ПВО сбили 86 беспилотников ВСУ. Один из беспилотников был нейтрализован в Воронежской области. Больше всего БПЛА российские военные уничтожили в Курской области — 23.

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