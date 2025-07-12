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Топ-5 главных новостей в Молдове 12 июля 2025: Почему умер во время пробежки директор ресторана в Кишиневе — не жаловался, любил спорт; как мы сбросили с себя «оковы» империи, но стали беднее;

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 12 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 12 июля 2025:

1. Почему умер во время пробежки директор известного ресторана в Кишиневе: «Мы сами в шоке, он вел здоровый образ жизни».

2. «Как можно быть такими тупыми»: Молдова сбросила с себя оковы империи, которую «кормила» — а теперь сама голодает.

3. Ребенок гражданки Молдовы найден мертвым в стиральной машинке: Трагедия произошла во Франции.

4. Почувствуй заботу ПАС на себе: Власть в Молдове заботится обо всех вокруг, до кого дотянется «карающая рука» партии, даже о зверушках.

5. Вода в Чёрном море в разгар сезона остыла до 15 градусов: Граждане Молдовы, отдыхающие на побережье в Румынии и Болгарии в шоке — купаться невозможно.

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