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Такер Каролсон сделал заявление о гражданстве США и Украине

За службу в иностранных армиях в США предложили незамедлительно лишать гражданства.

За службу в иностранных армиях в США предложили незамедлительно лишать гражданства. Такую инициативу предложил известный американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон отметил, что речь идет, в том числе, и об израильской и украинской армиях. По его мнению, настоящие американцы должны проходить венную службу только в армии США.

«Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально. Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства», — заявил он.

Журналист считает, что нельзя оставаться американцем, если ты с оружием в руках защищаешь чужие интересы.

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