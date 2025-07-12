За службу в иностранных армиях в США предложили незамедлительно лишать гражданства. Такую инициативу предложил известный американский журналист Такер Карлсон.
Карлсон отметил, что речь идет, в том числе, и об израильской и украинской армиях. По его мнению, настоящие американцы должны проходить венную службу только в армии США.
«Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально. Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства», — заявил он.
Журналист считает, что нельзя оставаться американцем, если ты с оружием в руках защищаешь чужие интересы.