В Москву приехали юрты, варганы и танцы: полная программа VI Фестиваль Русского географического общества

В Москве официально открылся VI Фестиваль Русского географического общества. Мероприятие проходит в парке «Зарядье».
Известно, что фестиваль продлится с 12 по 20 июля. Главной его темой являются «Чудеса России». Поэтому гостям представляют все разнообразие культур и народов страны. Присутствуют национальные песни, танцы и даже характерные черты. В том числе, якутские урасы и башкирские юрты. В них можно зайти лично, чтобы поближе ознакомиться с культурой северных народов.
Кроме того, на фестивале планируется множество программ. Причем по разным направлениям: пение, танцы, рукоделие, путешествия, фотографии. В рамках них гостям удастся поближе познакомиться с красотами России, а также узнать о разных животных, обитающих в стране. Будут и показы фильмов. В том числе, о путешествиях. Приедет знаменитый российский путешественник Евгений Ковалевский.
Мероприятие проходит при поддержке крупнейших российских брендов. Среди них — «Росатом», «ВТБ», Минприроды России, «Газпром нефть». Ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте мероприятия.