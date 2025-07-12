В Москву приехали юрты, варганы и танцы: полная программа VI Фестиваль Русского географического общества

Известно, что фестиваль продлится с 12 по 20 июля. Главной его темой являются «Чудеса России». Поэтому гостям представляют все разнообразие культур и народов страны. Присутствуют национальные песни, танцы и даже характерные черты. В том числе, якутские урасы и башкирские юрты. В них можно зайти лично, чтобы поближе ознакомиться с культурой северных народов.