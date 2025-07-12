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Пропала еще весной: подошли к концу поиски 37-летней уфимки

В Уфе спустя 72 дней завершились поиски женщины.

Источник: Комсомольская правда

Завершились поиски 37-летней жительницы Уфы. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Женщина пропала еще весной, 30 апреля она ушла из дома и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

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