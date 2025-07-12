В Челябинской области спасают уникальную утку

Этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. По предварительным данным, на Южном Урале этих уникальных водоплавающих осталось всего 20 особей, в России — 500.
У савки необычный окрас — темно-рыжие, бурые, коричневые перья и голубой клюв. В стране они обитают на территории нескольких регионов в разных округах, например, в водоемах Дагестана, Кубани, Калмыкии, Оренбургской области, Алтайского края и других.
В Челябинской области они живут на Варненских озерах. Там в 2023 году запретили вести весеннюю охоту и сдвинули сроки осенней охоты. А в конце 2024 года было решено разработать региональную стратегию для сохранения редкого вида птиц. Для этого был запущен краткий опрос для жителей региона, который поможет скоординировать работу волонтеров по сохранению утки савки. Призыв к общественности принес свои плоды — сотни волонтеров принимают участие в охране и патрулировании водоемов и болот, где обитают последние представители этого вида птиц.
«Утка савка — на грани исчезновения. Причины разнообразны. Особенно опасными являются охота и использование болот и водоемов для рыбной ловли. Находка трех савок на болоте Большая Кисена в Варненском районе — это важный сигнал, что утку здесь еще можно спасти и даже увеличить ее численность», — пояснили в областном в министерстве экологии.
Спасение уникальной утки в Южноуральском регионе — лишь один из примеров общественного экологического движения, действующего по всей России под эгидой нацпроекта «Экологическое благополучие».