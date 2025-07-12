В Челябинской области спасают уникальную утку

В Челябинской области они живут на Варненских озерах. Там в 2023 году запретили вести весеннюю охоту и сдвинули сроки осенней охоты. А в конце 2024 года было решено разработать региональную стратегию для сохранения редкого вида птиц. Для этого был запущен краткий опрос для жителей региона, который поможет скоординировать работу волонтеров по сохранению утки савки. Призыв к общественности принес свои плоды — сотни волонтеров принимают участие в охране и патрулировании водоемов и болот, где обитают последние представители этого вида птиц.