Позднякова: 30-градусная жара вряд ли вернется в Москву в конце июля

«Про июль в целом не могу ничего сказать — погода очень изменчивая. Модели, которые рассчитывают долгосрочные прогнозы, до конца июля сохраняют жаркую погоду. Но температура выше +30 градусов вряд ли будет подниматься», — отметила специалист.