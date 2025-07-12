Позднякова: 30-градусная жара вряд ли вернется в Москву в конце июля

В Москве во второй половине июля температура воздуха вряд ли прогреется выше +30 градусов, сообщила в беседе с aif.ru синоптик Татьяна Позднякова.
«Про июль в целом не могу ничего сказать — погода очень изменчивая. Модели, которые рассчитывают долгосрочные прогнозы, до конца июля сохраняют жаркую погоду. Но температура выше +30 градусов вряд ли будет подниматься», — отметила специалист.
По словам синоптика, пик жары в столичном регионе ожидается 11 и 12 июля, а с понедельника, 14 июля, температура воздуха понизится до +26…28 градусов.
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