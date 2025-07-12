Во Львове разрушено крупное предприятие «Электрон»

В ту же ночь украинские источники сообщили о взрывах не только во Львове, но и в других городах страны. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения.