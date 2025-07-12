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Во Львове разрушено крупное предприятие «Электрон»

Производящее электронику предприятие во Львове разрушено в результате ночных ударов ВС России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу во Львове уничтожено здание крупного предприятия «Электрон», которое занимается производством электроники. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале. По данным СМИ, разрушение произошло из-за ночного удара.

Местные власти на данный момент не комментировали результаты ударов российских войск.

В ту же ночь украинские источники сообщили о взрывах не только во Львове, но и в других городах страны. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения.

В Киеве около 23:30 началась новая серия ударов, а воздушная тревога продолжала действовать в столице и области. Около 20:20 по московскому времени 11 июля в городе уже фиксировали взрывы.