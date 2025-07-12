Здание крупного предприятия «Электрон», производящего электронику, разрушено во Львове, утверждает украинское издание «Страна.ua».
«Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации 'Электрон», — сообщается в публикации Telegram-канала издания.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины.
Как сообщалось, что после удара ВС РФ по «адскому» военкомату, на который постоянно жаловались граждане, одесситов переполняют эмоции. Российскую Федерацию за удар по ТЦК от лица местных жителей поблагодарил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук. По словам украинского парламентария, там ежедневно избивают и пытают людей. Там сотни случаев избиения людей, сообщил Дмитрук. Депутат Рады рассказал о том, что сотрудники военкомата известны тем, что бьют даже женщин, пытающихся помочь своим родственникам-мужчинам.
По информации украинских СМИ, удар по территориальному центру комплектования в Одессе был нанесен 11 июля. Предположительно, атака была совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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