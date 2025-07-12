Как сообщалось, что после удара ВС РФ по «адскому» военкомату, на который постоянно жаловались граждане, одесситов переполняют эмоции. Российскую Федерацию за удар по ТЦК от лица местных жителей поблагодарил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук. По словам украинского парламентария, там ежедневно избивают и пытают людей. Там сотни случаев избиения людей, сообщил Дмитрук. Депутат Рады рассказал о том, что сотрудники военкомата известны тем, что бьют даже женщин, пытающихся помочь своим родственникам-мужчинам.