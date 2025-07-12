ВСУ в ходе боев в курском приграничье несут огромные потери. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru, сколько брошенных тел боевиков противника может оставаться под Курском, а также рассказал, что с ними будет, если киевский режим не захочет забирать погибших.
Киеву невыгодно забирать тела.
«По некоторым данным, в курском приграничье может находиться до 15−20 тысяч брошенных тел солдат ВСУ», — сказал Матвийчук.
Он пояснил, что Киеву невыгодно забирать погибших, поскольку за каждого такого военного их родственникам необходимо выплатить компенсацию. То есть государство должно нести социальную и финансовую ответственность.
«Но денег у Зеленского нет. Кстати, средства Западом на эти цели выделялись, но они не дошли до потребителя, а растворились в карманах “Квартала 95” и людей из окружения главы киевского режима», — поделился эксперт.
Создадут братские могилы в РФ.
Матвийчук также рассказал, что будет с телами военных ВСУ, если киевский режим так и не заберет их.
«Тела же имеют определенные сроки, мы не можем их постоянно хранить в полевых моргах, в холодильниках. Я думаю, что в случае, если Украина откажется забирать тела погибших своих солдат, чтобы захоронить по законам своей страны, морали и религии, будут организованы братские захоронения с указанием данных на территории Российской Федерации», — отметил Матвийчук.
В случае если братские могилы действительно создадут, когда наступит мирное время, сформируют и начнут работать комиссии по перезахоронению, добавил эксперт.
«Подобные братские захоронения существуют: периода Отечественной войны 1812 года, Крымской войны, Второй мировой войны и так далее. Прецеденты были, в этом ничего страшного нет. Это исторически оправдано», — поделился Матвийчук.
ВСУ несут сейчас значитильные потери.
По оценке военного эксперта, полковника ВС РФ в запасе Геннадия Алёхина, ВСУ в настоящее времся несут наибольшие потери на трех направлениях: на южно-донбасском, харьковском и сумском.
«Что касается большого урона противника в живой силе в курском приграничье, то это объясняется активными действиями российских войск, продолжающих работу по установлению буферной зоны на территории Сумской области, а также постоянными попытками ВСУ контратаковать и закрепиться где-то у Теткино и Нового Пути. Естественно, для украинских боевиков всё заканчивается плачевно», — подытожил Алёхин.