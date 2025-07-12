Жителя Перми обвиняют в убийстве приятеля

Следствие установило, что днем 28 июня в ходе застолья между фигурантом и потерпевшим возникла ссора. Словесный конфликт сподвиг пермяка схватиться за нож и нанести приятелю удары в грудь. Потерпевший скончался на месте от ножевых ранений. На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Под тяжестью представленных доказательств мужчина полностью признал вину в убийстве.