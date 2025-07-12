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Daily Wire: глава ФБР требует отставки министра юстиций США из-за дела Эпштейна

Глава ФБР выразил недовольство нежеланием министра юстиций раскрыть данные по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Глава ФБР Кэш Пател пожелал отставки министра юстиций США и генерального прокурора Пэм Бонди. Директор Федерального бюро расследований недоволен нежеланием главы Минюста обнародовать новые документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет The Daily Wire, ссылаясь на источники в правительстве США.

В Белом доме соответствующие сведения были названы «попыткой посеять раздор в команде Трампа». Как сказано в материале, покинуть пост может и сам Кэш Пател. Глава Бюро, пишет портал, готов принять решение об уходе, так как недавно ФБР оставил его заместитель Дэн Бонджино. Он покинул пост из-за разногласий с Пэм Бонди.

«Кэш Пател также хочет, чтобы Пэм Бонди покинула пост, он рассмотрит возможность ухода… есть еще разочарования по поводу других документов, которые Бонди не обнародовала», — сказано в статье.

Прямо сейчас в США обсуждают скандал с видео по делу Джеффри Эпштейна. Оно оказалось поддельным. Обнародованное видео породило пересуды.