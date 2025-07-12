Daily Wire: глава ФБР требует отставки министра юстиций США из-за дела Эпштейна

В Белом доме соответствующие сведения были названы «попыткой посеять раздор в команде Трампа». Как сказано в материале, покинуть пост может и сам Кэш Пател. Глава Бюро, пишет портал, готов принять решение об уходе, так как недавно ФБР оставил его заместитель Дэн Бонджино. Он покинул пост из-за разногласий с Пэм Бонди.