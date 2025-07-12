Стала известна причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

Отмечается, что лайнер достиг максимальной зарегистрированной скорости, после чего выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 вышли из строя. Один из двигателей впоследствии удалось перезапустить, однако это не остановило резкое снижение скорости самолета.