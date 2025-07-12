Стала известна причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

Крушение самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшее в Индии 12 июня, случилось из-за прекращения подачи топлива в двигатели. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные предварительного расследования.
Отмечается, что лайнер достиг максимальной зарегистрированной скорости, после чего выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 вышли из строя. Один из двигателей впоследствии удалось перезапустить, однако это не остановило резкое снижение скорости самолета.
По данным газеты, что в зоне полета самолета не наблюдалось птиц, которые могли бы попасть в двигатель и вызвать аварию.
Кроме того, в отчете указано, что в результате катастрофы уцелел только один из бортовых черных ящиков, передает WSJ.
12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей.
За несколько минут до крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии, пилот сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете.
Позже стало известно, что британский бизнесмен в последний момент сдал свой билет на рейс из-за изменений в деловом графике, избежав гибели в авиакатастрофе. При бронировании нового билета британец сел на место 11А, расположенное рядом с аварийным выходом.