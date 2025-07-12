Россиянам анонсировали повышение пенсий с августа: кого коснется надбавка

С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или уволился с работы, начнут получать увеличенные выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, российская пенсионная система предусматривает автоматический перерасчёт выплат с месяца, следующего за наступлением определённых событий. Если право на доплату возникло в июле, то повышенная пенсия будет начислена уже в августе.
Чаще всего увеличение выплат связано с достижением 80-летнего возраста. В таком случае фиксированная часть страховой пенсии удваивается — с 8 907 рублей 70 копеек до 17 815 рублей 40 копеек. Дополнительно пенсионер может получить 1 314 рублей, если за ним официально оформлен уход.
Ещё одно основание для перерасчёта — установление первой группы инвалидности в июле. В этом случае фиксированная выплата также увеличивается вдвое, независимо от возраста пенсионера. Если у человека есть иждивенцы, сумма доплаты может быть ещё выше — по 2 969 рублей 23 копейки за каждого нетрудоспособного члена семьи (максимум — за троих).
Ранее сообщалось, что россиянам могут начать компенсировать несвоевременные государственные выплаты. Госдума обратилась с такой инициативой в правительство. Так, депутаты запросили установить до декабря 2025 года компенсацию за позднюю выплату пособий и пенсий «Почтой России».