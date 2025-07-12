Россиянам анонсировали повышение пенсий с августа: кого коснется надбавка

Ещё одно основание для перерасчёта — установление первой группы инвалидности в июле. В этом случае фиксированная выплата также увеличивается вдвое, независимо от возраста пенсионера. Если у человека есть иждивенцы, сумма доплаты может быть ещё выше — по 2 969 рублей 23 копейки за каждого нетрудоспособного члена семьи (максимум — за троих).