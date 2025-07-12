В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию с 1 августа

С 1 августа повысят пенсию для граждан, которым исполнилось 80 лет в июле, а также для тех, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или прекратил трудовую деятельность. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Парламентарий рассказал, что российская пенсионная система функционирует по принципу отсроченного действия: если право на надбавку возникло в одном месяце, то сама доплата включается в выплаты, начиная со следующего.
Достижение 80-летнего возраста, как отметил депутат, является самым распространенным основанием для перерасчета.
— Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий, — заявил Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости.
Автор инициативы, глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что порог надбавки в 80 лет не позволяет большинству пенсионеров получить выплату, поскольку до этого возраста «доживает только 24,6 процента мужчин и 54 процента женщин».
У некоторых россиян есть возможность забрать накопительную часть пенсии: к такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Узнать размер накопительной части пенсии можно на сайте госуслуг, либо через СФР, МФЦ или НПФ.