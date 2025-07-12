В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию с 1 августа

— Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий, — заявил Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости.