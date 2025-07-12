Павел Дуров обвинил французские власти в преследовании свободы слова

Напомним, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Этот инцидент вызвал волну критики со стороны общественности в различных странах мира. Во Франции россиянина подозревают в совершении более чем десяти правонарушений и уголовных преступлений, включая предполагаемое участие в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконных операций организованной группой. В случае признания вины ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. В конце августа Дуров был освобожден под залог в размере пяти миллионов евро.