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Павел Дуров обвинил французские власти в преследовании свободы слова

Бизнесмен Павел Дуров раскритиковал власти Франции за возбуждение уголовного дела в отношении соцсети X*.

Источник: Аргументы и факты

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с критикой в адрес французских властей, обвинив их в крестовых походах против технологического прогресса и свободы слова. По его мнению, такие действия могут привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики Франции.

Заявление российского бизнесмена стало ответом на публикацию Politico, в которой сообщалось об уголовном расследовании, инициированном французской прокуратурой против социальной сети X*. Компанию подозревают в манипулировании алгоритмами в целях иностранного вмешательства.

«Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — написал предприниматель в X*.

Напомним, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Этот инцидент вызвал волну критики со стороны общественности в различных странах мира. Во Франции россиянина подозревают в совершении более чем десяти правонарушений и уголовных преступлений, включая предполагаемое участие в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконных операций организованной группой. В случае признания вины ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. В конце августа Дуров был освобожден под залог в размере пяти миллионов евро.

По данным издания Monde, после задержания бизнесмена и введения судебного надзора Telegram удалил некоторые функции и блокировал ключевые слова, которые предоставляли доступ к каналам, занимающимся продажей наркотиков, оружия или распространением детской порнографии. Кроме того, компания стала более оперативно реагировать на судебные предписания, предоставляя по запросу IP-адреса нарушивших закон пользователей.

Ранее Павел Дуров заявил, что более 20 лет не употребляет алкоголь и не курит.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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