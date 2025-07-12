В Астане на несколько дней перекроют часть развязки на проспекте Мангилик Ел

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы будут проходить с 11 по 14 июля.
«В этот период для для движения полностью перекроют правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицы Сыганак на проспект Мангилик Ел», — пояснили в Управлении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы исключить заторы на дорогах города.
Ранее синоптики сообщили астанчанам о штормовом предупреждении, которое объявлено в столице 12 июля. Аналогичные извещения получили жители Алматы и еще 17 регионов Казахстана.