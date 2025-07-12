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Эксперт по ЖКХ рассказал, за что можно получить штраф, находясь в собственной квартире

Жильцы многоквартирных домов рискуют получить штрафы за нарушение ряда правил проживания. Об этом сообщил специалист в области ЖКХ и общественный активист Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».

Источник: Life.ru

Эксперт подчеркнул, что перепланировка без официального согласования, например, объединение кухни с жилой зоной, демонтаж стен или изменение санузла, является нарушением. В таких случаях штраф составляет от 2000 до 2500 рублей.

Курение в подъезде также влечёт ответственность — сумма штрафа колеблется от 500 до 1500 рублей.

«Однако если курение происходит не в местах общего пользования, а в пределах квартиры, прямого запрета нет. Тем не менее, если дым выходит за пределы вашей квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании — это может стать основанием для защиты интересов соседей», — поделился Бондарь.

По его словам, шум от лая собак, который мешает окружающим отдыхать, наказывается административным взысканием от 500 до 1000 рублей в соответствии со статьёй 6.4 КоАП РФ. В ряде регионов установлены дополнительные санкции за нарушение тишины. В столице штраф достигает 2000 рублей.

Владельцам квартир, которые используют жилплощадь под офис или гостиницу и доставляют неудобства соседям, могут вынести предупреждение либо наложить штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Кроме того, нарушение правил содержания домашних питомцев, в частности, несвоевременная уборка помещений, приводит к административным мерам. Если антисанитария влияет на соседей, сумма взыскания возрастает.

А ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги. Причиной для подобной проверки послужили публикации и жалобы, говорящие о росте платежей с 1 июля 2025 года. Несмотря на установленный в среднем по стране рост на 11,9%, счета оказались существенно выше.

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