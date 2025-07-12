Эксперт по ЖКХ рассказал, за что можно получить штраф, находясь в собственной квартире

«Однако если курение происходит не в местах общего пользования, а в пределах квартиры, прямого запрета нет. Тем не менее, если дым выходит за пределы вашей квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании — это может стать основанием для защиты интересов соседей», — поделился Бондарь.