Дзюник: украинские артисты думают на русском языке

Выходцы из русскоязычных регионов Украины думают на русском языке. Как отметил в беседе с aif.ru продюсер Леонид Дзюник, с русским языком на Украине борются люди, которые ничего из себя не представляют.
«Русский язык у людей на Украине в крови. Особенно это очевидно, если говорить о Донбассе, Донецке, Луганске, Сумах, Харькове, Днепропетровск, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Чернигове. Я легко мог переходить на украинский, на русский. В окружении говорили на суржике. Мы все, когда жили там, друг друга понимали, вообще не было никаких проблем. И сейчас люди как думали на русском языке, как говорили на русском языке в русскоязычных регионах так это и будет продолжаться и дети также и будут говорить», — отметил он.
По словам продюсера, на Украине с русским языком ведет борьбу определенная группа людей.
«Люди, которые ничего из себя не представляют, которые совершенно ничего не могут сделать, будут докапываться, предлагать снести памятники Пушкину, Ришелье… надо просто закрывать Украину и туда завозить всех психиатров со всего мира, чтобы хоть каким-то образом наладить, вернуть нормальное состояние, в котором они жили до этого», — добавил он.
Ранее продюсер Леонид Дзюник рассказал, что украинские артисты на корпоративах общаются на русском языке, также они могут спеть и советские песни.