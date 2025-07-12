Дзюник: украинские артисты думают на русском языке

«Русский язык у людей на Украине в крови. Особенно это очевидно, если говорить о Донбассе, Донецке, Луганске, Сумах, Харькове, Днепропетровск, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Чернигове. Я легко мог переходить на украинский, на русский. В окружении говорили на суржике. Мы все, когда жили там, друг друга понимали, вообще не было никаких проблем. И сейчас люди как думали на русском языке, как говорили на русском языке в русскоязычных регионах так это и будет продолжаться и дети также и будут говорить», — отметил он.