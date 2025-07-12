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В Челябинской области определили сильнейших огнеборцев

В Челябинской области определили сильнейших огнеборцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершился региональный этап смотр-конкурса на звание «Лучший по профессии».

Сотрудники МЧС преодолевали специальную полосу: на время надевали боевую одежду и включались в дыхательный аппарат, перемещали покрышку ударами кувалды, вскрывали металлическую дверь бензорезом.

Были и оригинальные задания — например, поразить мишень водой из пожарного ствола.

По результатам всех испытаний лучшим начальником караула признан Иван Прибе (Каслинский гарнизон). На втором месте — Артур Ягудин (Челябинский гарнизон), третьем — Глеб Мишунин (Копейский гарнизон).

Лучшим пожарным стал Дмитрий Кривошеев (Челябинский гарнизон). На втором места — Вюсал Махмудов (Каслинский гарнизон), третьем — Андрей Бурлаченко (Челябинский гарнизон).