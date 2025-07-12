В Челябинской области определили сильнейших огнеборцев

Завершился региональный этап смотр-конкурса на звание «Лучший по профессии».
Сотрудники МЧС преодолевали специальную полосу: на время надевали боевую одежду и включались в дыхательный аппарат, перемещали покрышку ударами кувалды, вскрывали металлическую дверь бензорезом.
Были и оригинальные задания — например, поразить мишень водой из пожарного ствола.
По результатам всех испытаний лучшим начальником караула признан Иван Прибе (Каслинский гарнизон). На втором месте — Артур Ягудин (Челябинский гарнизон), третьем — Глеб Мишунин (Копейский гарнизон).
Лучшим пожарным стал Дмитрий Кривошеев (Челябинский гарнизон). На втором места — Вюсал Махмудов (Каслинский гарнизон), третьем — Андрей Бурлаченко (Челябинский гарнизон).