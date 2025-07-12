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Москалькова: Украинские пленные попросили книги, крестики и Библии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу, 12 июля, сообщила, что украинские военнопленные, которых она посещала, просили передать им книги, крестики и Библии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу, 12 июля, сообщила, что украинские военнопленные, которых она посещала, просили передать им книги, крестики и Библии.

По ее словам, эти просьбы были выполнены.

Москалькова добавила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они проводят взаимные посещения военнопленных и контролируют условия их содержания.

— Вот буквально в последний обмен я получила большую пачку писем от украинских родственников для военнопленных, и также мы передаем письма и для наших пленных… В последний обмен я спрашивала у ребят, дошли ли наши посылки, и они говорят: вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся, — заявила омбудсмен в разговоре с РИА Новости.

Недавно солдат ВСУ Игорь Коржун, находящийся в российском плену, обратился к украинцам с призывом сложить оружие и прекратить участие в конфликте. Он посоветовал им «думать головой» и сдаваться, чтобы остаться в живых.

Сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады украинских войск Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен. В ВСУ его забрали сотрудники ТЦК в Днепропетровской области прямо на улице, потом его раненого доставили из окрестностей Красноармейска.

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