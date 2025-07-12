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В Башкирии ожидается сухая и тёплая погода с 12 по 14 июля

Днём температура воздуха поднимется до +22 градусов, осадков не прогнозируется.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Freepik

С 12 по 14 июля в Башкирии сохранится тёплая и преимущественно ясная погода. По информации синоптиков, в субботу, 12 июля, в республике будет солнечно на протяжении всего дня. Днём воздух прогреется до +21 °C, ночью столбики термометров опустятся до +10 °C. Ветер северный, умеренный, 2−4 м/с.

В воскресенье, 13 июля, также будет ясно и без осадков. Температура днём составит +21 °C, ночью +11 °C. Утром и днём ожидается малооблачная погода, к вечеру возможна переменная облачность. Ветер северо-западный, 1−4 м/с.

В понедельник, 14 июля, днём температура поднимется до +22 °C, вечером около +21 °C. Ночью опустится до +11 °C. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый, 1−2 м/с.