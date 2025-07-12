В Чусовом на Дне города Хабиб споет «Ягоду-малинку»

В Чусовом готовятся торжественно праздновать День металлурга и День города.
18 и 19 июля сюда приглашают жителей и гостей города на праздничные мероприятия.
В пятницу, 18 июля, на площади у фонтана с 19.30 до 20.30 выступит российский певец Алексей Гоман — победитель конкурса «Народный артист».
19 июля празднование продолжится в городском парке «Ермак».
С 14:00 до 17:00 ожидается детская программа для самых маленьких гостей праздника.
С 19:00 до 21:00 пройдет торжественная церемония награждения, переплетённая с музыкой: выступят Андрей Киряков и проект «Три балалайки», а также кавер-группа «Гуарана».
А с 21:00 до 22:00 выступит хедлайнер вечера — певец Хабиб. Зрители вживую услышат главный хит артиста «Ягода-малинка» и многие другие песни.
После выступления гостей ждет праздничная дискотека до полуночи, которая завершится запуском фейерверка.
— День металлурга и День города в этом году мы собираем в одну большую историю — чтобы удивлять, радовать и вдохновлять, — сообщает администрация Чусовского городского округа. — Приглашаем всех-всех-всех: коллег, жителей, гостей, друзей города — давайте наслаждаться летом вместе!