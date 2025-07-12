В Чусовом на Дне города Хабиб споет «Ягоду-малинку»

— День металлурга и День города в этом году мы собираем в одну большую историю — чтобы удивлять, радовать и вдохновлять, — сообщает администрация Чусовского городского округа. — Приглашаем всех-всех-всех: коллег, жителей, гостей, друзей города — давайте наслаждаться летом вместе!