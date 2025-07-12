Бойцы ВС РФ в Сумской области ликвидировали командира группы центра спецопераций Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Яковенко. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным источника, вместе с Яковенко также была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.
— Капитан Владислав Яковенко из 140 центра ССО получил тяжелое сквозное пулевое огнестрельное ранение несовместимое с жизнью в бою на Сумщине, — передает Telegram-канал.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации начальника радиоэлектронной борьбы нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулы на Красноармейском направлении в зоне СВО. Журналист уточнил, что боевика уничтожили российские дроны.
Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» Александр Селецкий ранее также был ликвидирован на фронте.
Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный 14 декабря сообщил о том, что Вооруженные силы РФ устранили высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады ВСУ Николая Дупешко.
Зятя бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая скончалась в результате покушения, Василия Особу тоже убили на передовой.