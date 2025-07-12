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Во Львове во время удара уничтожено производящее электронику предприятие

В ночь на субботу СМИ писали о серии взрывов во многих украинских городах.

Источник: Аргументы и факты

Во Львове в ходе ночного удара было уничтожено здание крупного предприятия по производству электроники «Электрон». Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации “Электрон”», — уточняется в сообщении.

СМИ писали в ночь на субботу, 12 июля, о серии взрывов во многих украинских городах, в том числе во Львове.

Напомним, 24 февраля 2022 года глава РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Ранее сообщалось, что в Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры.