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Жители Днепропетровской области распродают свое жилье за копейки: недвижимость готовы обменять даже на машину

Жители Днепропетровской области распродают свое жилье.

Источник: Комсомольская правда

Жители Днепропетровской области начали активно публиковать объявления о срочной продаже своей недвижимости. Причем стоимость квадратных метров сильно снижена. Некоторые хозяева готовые даже обменять свое жилье на автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что распродавать жилье украинцы начали по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС РФ в регионе. У многих объявлений о продаже недвижимости в области есть пометка о срочной сделке.

Из объявлений следует, что двухкомнатную квартиру в Кривом Роге можно купить всего за 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей), а двушка в Широком еще дешевле — 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жители Харькова, желающие покинуть страну или переехать в другой район Украины, начали срочно распродавать свои квартиры и спровоцировали кризис на рынке недвижимости. Харьковские риелторы рассказали журналистам, что решившие переехать люди продают квартиры со скидкой до 50%.