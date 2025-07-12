Казахстанские школьники посетили ведущие предприятия атомной отрасли в России

АСТАНА, 12 июл — Sputnik. В российском Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» провела работу «Атомная школа».
В мероприятии приняли участие 112 студентов из 45 вузов и 21 региона России, а также подростки из Казахстана, Узбекистана и Вьетнама.
На протяжении трех дней ребята посещали лаборатории и ведущие предприятия атомной отрасли. Также прошли интенсивы по ядерной физике, лазерным и плазменным технологиям. Помимо этого, ребята участвовали в ярмарке вакансий и карьерных консультациях.
Открывая школу, проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна отметила, что насыщенная программа школы поможет студентам определиться с дальнейшими планами работы и учебы.
«Вы знаете, что Россия — безусловный мировой лидер в области ядерных технологий, возможно, это и обеспечивает стабильность мира сегодня. А ядерные технологии — это не только безопасность и ядерный щит страны, но и ядерная медицина, освоение Арктики и космоса, создание новых материалов. Те, кто занимается этим, конечно, люди особенные, они проектируют будущее — добро пожаловать в это замечательное сообщество!», — сказала она.
И как подчеркнула проректор, «Атомная школа» поможет вам понять суть современных тенденций в ядерной отрасли и будущих направлений в ней. Еще можно было увидеть, чем заняты ученые-ядерщики, какие новые интересные задачи может решать «атомная» молодежь.
Кроме экскурсий на предприятия Росатома ребят также ждали интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих экспертов Росатома и НИЯУ МИФИ.
«Заряжены», «решительное», «боевое», «огонь», «полетели!» — так ответили участники «Атомной школы» на вопрос о настроении в первый день занятий.
Лучшие получили памятные дипломы и путевки на международный фестиваль World Atomic Week в Москве.
В ядерном университете открылся Образовательный форум «Атомная школа 2025». Организаторами выступают Госкорпорация «Росатом» и НИЯУ МИФИ.