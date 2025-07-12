Казахстанские школьники посетили ведущие предприятия атомной отрасли в России

«Вы знаете, что Россия — безусловный мировой лидер в области ядерных технологий, возможно, это и обеспечивает стабильность мира сегодня. А ядерные технологии — это не только безопасность и ядерный щит страны, но и ядерная медицина, освоение Арктики и космоса, создание новых материалов. Те, кто занимается этим, конечно, люди особенные, они проектируют будущее — добро пожаловать в это замечательное сообщество!», — сказала она.