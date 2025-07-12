Эксперт рассказала о влиянии жары на организм человека

Практически все хронические заболевания обостряются в условиях жары, особенно сердечно-сосудистые патологии, диабет и болезни легких, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
Она подчеркнула, что в период аномальной жары необходимо уделять особое внимание своему здоровью и соблюдать общие меры предосторожности: регулярно пить воду, носить одежду из легких натуральных тканей, избегать пребывания на солнце в пиковые часы и делать частые перерывы для отдыха в прохладных местах. Эксперт отметила, что пожилые люди наиболее подвержены риску возникновения заболеваний, связанных с жарой, поскольку с возрастом снижается устойчивость организма к высоким температурам: чувство жажды возникает позже, реакция потоотделения замедляется, а количество потовых желез уменьшается.
Драпкина пояснила, что у пожилых также часто наблюдаются сочетанные патологии, когнитивные и физические нарушения, а также необходимость приема множества медикаментов, поэтому им особенно важен регулярный мониторинг здоровья, ношение подходящей одежды, пребывание в прохладе и достаточное потребление жидкости. Она добавила, что многие лекарства могут напрямую влиять на потоотделение и терморегуляцию, повышая риск тепловых заболеваний, и рекомендовала проконсультироваться с врачом о возможном влиянии принимаемых препаратов на терморегуляцию с последующей коррекцией схемы лечения при необходимости.
Эксперт Минздрава особо выделила опасность солнечного и теплового ударов как серьезных состояний с тяжелыми последствиями. Солнечный удар, по ее словам, возникает из-за прямого воздействия инфракрасного излучения на голову без головного убора, что приводит к перегреву мозга и кислородному голоданию, вызывая головокружение, сильную головную боль, повышение температуры, потливость, рвоту, диарею и потерю сознания в тяжелых случаях. Тепловой удар развивается вследствие общего перегрева организма в условиях высокой температуры и влажности (включая закрытые помещения, сауны, транспорт) из-за длительного пребывания на жаре, работы у источников тепла, ношения неподходящей одежды, недостаточного потребления жидкости или физической активности в зной.
Для оказания первой помощи при обоих состояниях Драпкина рекомендовала немедленно переместить пострадавшего в прохладу, уложить с приподнятой головой, обеспечить покой, снять лишнюю одежду, открыть доступ воздуху, применить охлаждение (обтирания, компрессы) и дать прохладной воды. При любом ухудшении состояния необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Читайте материал по теме: Врач сообщил, кто находится в зоне риска из-за жары.