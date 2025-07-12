Эксперт рассказала о влиянии жары на организм человека

Драпкина пояснила, что у пожилых также часто наблюдаются сочетанные патологии, когнитивные и физические нарушения, а также необходимость приема множества медикаментов, поэтому им особенно важен регулярный мониторинг здоровья, ношение подходящей одежды, пребывание в прохладе и достаточное потребление жидкости. Она добавила, что многие лекарства могут напрямую влиять на потоотделение и терморегуляцию, повышая риск тепловых заболеваний, и рекомендовала проконсультироваться с врачом о возможном влиянии принимаемых препаратов на терморегуляцию с последующей коррекцией схемы лечения при необходимости.