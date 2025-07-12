Журналист Такер Карлсон осудил американцев за вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал лишить их гражданства. Об этом он заявил на конференции Turning Point, запись которой опубликовали на YouTube.
Карлсон считает, что человек не может воевать за другие страны, являясь гражданином США.
Журналист добавил, что человек не должен присягать на верность одновременно двум государствам. По его мнению, к управлению в США не должны допускаться лица, имеющие более одного гражданства.
— Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем, — заявил Такер Карлсон.
Ранее украинский военнопленный Анатолий Стягайло рассказал, что командование ВСУ перебросило наемников из Японии и Колумбии в Сумскую область, но впоследствии их ликвидировали российские войска. Украинский боец добавил, что также видел наемников из Японии, Колумбии, Польши, Ирландии, США и Германии в Черкасской области.