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Павел Дуров осудил власти Франции из-за отношения к соцсетям: он выступил с дерзким заявлением

Основатель Telegram Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова.

Источник: Комсомольская правда

Основатель Telegram Павел Дуров резко раскритиковал действия французских властей, назвав их крестовым походом против свободы слова и технологического прогресса. Поводом для заявления стало уголовное дело, возбужденное французской прокуратурой против социальной сети X.

Дуров заявил, что подобные меры нанесут Франции серьезный экономический ущерб.

«Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — написал он в своем аккаунте в X.

Его позицию поддержал владелец соцсети Илон Маск, кратко ответив «верно» на публикацию Дурова.

Напомним, правоохранители из Франции начали изучать дело, связанное с соцсетью Х. Уголовное расследование проводят из-за жалоб местных законодателя и госслужащего. компанию Х подозревают в манипуляциях с алгоритмами с целью «иностранного вмешательства».

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