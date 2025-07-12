Россиянам напомнили о штрафах за незаконную перепланировку квартир

Сделать перепланировку без узаконивания нельзя.
Россиянам, которые провели перепланировку в своей квартире без официального согласования, грозят штрафы от двух до 2,5 тысячи рублей, а также административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
«Штрафы за незаконную перепланировку квартиры составляют для физических лиц — от двух до 2,5 тысячи рублей. Если штраф не оплатить, повторный будет назначен в двойном размере. Также нарушители могут быть арестованы на срок до 15 суток или получить обязательные работы до 50 часов», — сказал Машаров в беседе с ТАСС.
Депутат пояснил, что любые изменения в планировке жилья требуют предварительного утверждения соответствующими органами, даже если речь идет о незначительных работах. Эксперт добавил, что за самовольное изменение планировки собственнику придется восстановить помещение до исходного состояния, а в отдельных случаях возможна потеря права собственности или расторжение договора социального найма.
В случае неуплаты штрафа его сумма удваивается. За повторное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде ареста или обязательных работ. Кроме того, по словам Машарова, незаконная перепланировка может создать препятствия при продаже квартиры, оформлении наследства или получении ипотеки: Росреестр вправе заблокировать сделки до устранения нарушений, нотариусы могут отказать в оформлении документов, а банки — в выдаче кредитов на такое жилье.
Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников напомнил, что шумные вечеринки могут грозить арендаторам квартир штрафами, пишет 360.ru. По словам юриста, соблюдение прав соседей и установленных норм совместного проживания является необходимым. Проведение шумных мероприятий, прослушивание громкой музыки или выполнение ремонтных работ вне разрешенного времени способны вызвать жалобы со стороны соседей, а также привести к предъявлению претензий со стороны арендодателя.