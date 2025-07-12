Россиянам напомнили о штрафах за незаконную перепланировку квартир

«Штрафы за незаконную перепланировку квартиры составляют для физических лиц — от двух до 2,5 тысячи рублей. Если штраф не оплатить, повторный будет назначен в двойном размере. Также нарушители могут быть арестованы на срок до 15 суток или получить обязательные работы до 50 часов», — сказал Машаров в беседе с ТАСС.