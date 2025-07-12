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Daily Wire: глава ФБР хочет отставки генпрокурора Бонди из-за дела Эпштейна

Кэш Патель не исключает, что покинет должность после своего заместителя Дэна Бонджино.

Источник: Аргументы и факты

Директор ФБР Кэш Патель добивается ухода с поста генпрокурора США Пэм Бонди на фоне разногласий по делу экс-финансиста Джеффри Эпштейна, пишет The Daily Wire со ссылкой на источник.

По его данным, Кэш Патель разочарован тем, что Пэм Бонди не обнародовала больше документов по делу Джеффри Эпштейна. Кроме того, как отмечается, глава ФБР не исключает, что покинет должность после своего заместителя Дэна Бонджино.

Напомним, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019-м. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.

Ранее сообщалось, что лидера США Дональда Трампа возмутил вопрос журналистов о Джеффри Эпштейне.

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