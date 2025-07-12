Раскрыты сенсационные подробности бурного романа принцессы Дианы

Рассказывая о страстной встрече Дианы с Беделлом Смитом за чаепитием в мае 1998 года, королевский биограф утверждает, что леди Эльза рассказала ей: «Однажды она [Диана] пришла к нему домой, когда его жены и детей не было дома. Диана пришла вечером, и когда он открыл дверь, на ней были шуба и диадема. Они вошли внутрь и остановились перед камином. Он спросил: “Разве тебе не тепло в этом пальто?” — и она сняла его. Под ним она была обнажена и на ней было много драгоценностей. И Диана, и Оливер рассказали мне об этом».