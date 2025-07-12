Обнаружены пугающие сходства между психопатами и обычными людьми

Когда это не работает должным образом, результатом становятся не просто перепады настроения, а полное нарушение того, как человек понимает других и регулирует свое поведение. Эта разобщенность может проявляться пугающим образом: психопаты часто не могут выражать эмоции с помощью мимики, из-за чего кажутся холодными, отстраненными или пугающе поверхностными.