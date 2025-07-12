Обнаружены пугающие сходства между психопатами и обычными людьми

Пугающее открытие выявило крошечные различия между психопатами и обычными людьми. Ученые выяснили, что на самом деле отличает хладнокровного психопата от обычного человека. Команда из Пенсильванского университета обнаружила существенные различия в структуре мозга, которые могут объяснить, почему психопаты думают, чувствуют и ведут себя крайне тревожным образом.
Используя МРТ-сканирование, исследователи сравнили мозг 39 взрослых мужчин с высокими показателями психопатии с мозгом контрольной группы, и то, что они обнаружили, было тревожным, пишет Daily Mail.
У психопатов исследователи обнаружили сморщенные участки в базальных ганглиях, которые контролируют движение и обучение, таламусе, сенсорном ретрансляторе организма, и мозжечке, который помогает координировать двигательные функции. Но самые поразительные изменения были обнаружены в орбитофронтальной коре и островковых областях, которые отвечают за эмоциональную регуляцию, контроль импульсов и социальное поведение. Другими словами, те участки мозга, которые удерживают большинство людей от лжи, нападок или причинения вреда другим, были заметно повреждены.
«Это те самые черты характера, с которыми борются психопаты», — объяснили исследователи.
Однако сканирование также выявило более слабые связи между областями мозга, связанными с эмпатией, чувством вины и моральными соображениями, что позволяет предположить, что бессердечное поведение психопатов может быть не просто личностной проблемой, но и глубоко укоренено в нейронных связях.
В то время как некоторые черты характера, такие как обман и манипулирование, скорее всего, формируются под влиянием жизненного опыта, физические различия в мозге указывают на биологическую основу того, почему психопаты действуют именно так, как они это делают.
И это, по словам ученых, может помочь открыть новые способы выявления и, возможно, лечения людей, подверженных риску экстремального антиобщественного поведения.
Исследование, опубликованное в European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, выявило заметные нарушения в миндалевидном теле. Эта мощная область помогает контролировать страх, гнев и эмоциональное восприятие, что является основой для поведения социально функционирующего человека, поясняет Daily Mail.
Когда это не работает должным образом, результатом становятся не просто перепады настроения, а полное нарушение того, как человек понимает других и регулирует свое поведение. Эта разобщенность может проявляться пугающим образом: психопаты часто не могут выражать эмоции с помощью мимики, из-за чего кажутся холодными, отстраненными или пугающе поверхностными.
Импульсивное поведение проистекает из неврологических отклонений, обнаруженных в ходе исследования, которое объяснило, почему менее одного процента населения земного шара являются психопатами, но 20 процентов людей, находящихся в тюрьмах, проявляют психопатические наклонности.
Согласно исследованию, большинство людей не совершают насильственных преступлений, но 60% лгут в непринужденной беседе, от 40 до 60% игнорируют ограничения скорости на дорогах, а 10% употребляли запрещенные наркотики.
Прошлые исследования даже предполагали, что у психопатов может быть неправильно функционирующая система зеркальных нейронов — часть мозга, которая помогает нам имитировать и усваивать поведение, наблюдая за другими.
Другими словами, в то время как большинство людей инстинктивно научились бы сопереживать, наблюдая, как кто-то плачет или страдает, психопат может ничего не чувствовать, отмечает Daily Mail.
Эксперты часто избегают использовать этот ярлык напрямую, опасаясь стигматизации, которую он несет. Вместо этого психологи используют подробный диагностический инструмент, известный как контрольный список психопатии, для оценки черт характера и присвоения баллов. Многие диагностированные психопаты не попадают в тюрьму или на лечение. Они сливаются с толпой. Они учатся имитировать нормальные эмоции, маскировать опасные порывы и незаметно перемещаться по обществу, подчеркивает Daily Mail.
Исследование, опубликованное в марте, выявило тревожный признак того, что люди могут быть психопатами. Ученые обнаружили связь между психопатией и «садизмом» — получением удовольствия от причинения боли, страданий или унижения другим. Примеры садизма включают в себя троллинг людей в Интернете, убийство персонажей видеоигр, уничтожение насекомых и даже втыкание булавок в кукол вуду.
Так что, если вы совершаете подобные садистские поступки — даже если это просто ставит других людей в неловкое положение в Интернете, — вы можете быть психопатом, предупреждает Daily Mail.
Эксперты из Маастрихтского университета в Нидерландах предупреждают, что садизм может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее. В ходе тревожных экспериментов они обнаружили, что представители общественности были более чем готовы пугать людей и причинять вред насекомым. «Садистское удовольствие, беспричинное наслаждение от причинения боли другим, имеет разрушительные межличностные и социальные последствия», — сообщают эксперты.