Объяснена взаимосвязь между приступами мигрени и с в погоде

Для миллионов людей по всему миру прогноз погоды — это не просто повод взять зонтик, а сигнал тревоги. Когда барометр начинает падать перед грозой или температура резко меняется, мозг буквально «взрывается» от невыносимой боли. Новые исследования показывают, что страдающие мигренью люди особенно чувствительны к капризам погоды — их организм реагирует на изменения атмосферного давления, влажности и температуры как на сигнал к началу мучительного приступа.
Поясним: мигрень — это сложное неврологическое состояние, которое поражает миллионы людей по всему миру, и одна из самых загадочных её причин — изменение погоды. Для тех, кто страдает этим заболеванием, погодные условия могут стать настоящим испытанием, вызывая сильные головные боли, приступы тошноты, чувствительность к свету и звукам, а иногда и ухудшение общего самочувствия. В США, по статистике, около 39 миллионов человек страдают мигренью, и для значительной части из них изменение атмосферных условий — это не просто неприятность, а реальный триггер, способный спровоцировать приступ. Исследования показывают, что от 30 до 50 процентов людей, страдающих мигренью, считают, что именно погода становится одной из главных причин их приступов. Это делает её одной из самых распространённых, но при этом и самых загадочных причин возникновения мигрени.
Почему же погода так сильно влияет на состояние людей с этим заболеванием? На сегодняшний день ученые и неврологи до конца не понимают всех механизмов, лежащих в основе этого явления. Однако есть несколько теорий, объясняющих, почему изменения окружающей среды могут провоцировать приступы мигрени. Одной из наиболее распространенных считается теория о том, что изменения атмосферного давления вызывают дисбаланс внутри черепа. Когда давление воздуха падает, например, перед штормом или сильным ветром, это может повлиять на давление внутри головы или на расширение и сжатие кровеносных сосудов в мозге. В результате возникает стимуляция чувствительных к боли нервных окончаний, что вызывает воспаление и, как следствие, приступ мигрени. Некоторые ученые предполагают, что изменение давления может создавать разницу между внутренним давлением внутри черепа и внешней средой, что также способствует возникновению боли.
Еще одна теория связана с уровнем серотонина — нейромедиатора, который играет важную роль в регуляции настроения, боли и сосудистого тонуса. У людей, склонных к мигрени, уровень серотонина может колебаться под воздействием погодных условий, что вызывает расширение или сужение сосудов, провоцируя приступ. Влияние температуры и влажности также не менее важно.
«Экстремальные температуры могут нарушать внутренний баланс организма, вызывая стресс и провоцируя приступы. Высокая влажность или резкие изменения уровня влажности тоже могут стать триггерами, так как они влияют на терморегуляцию и гидратацию организма», — поясняют исследователи.
Загрязнители воздуха, такие как озон, диоксид азота и другие вредные частицы, также могут играть роль в возникновении мигрени. Они вызывают воспаление нервных тканей и усиливают чувствительность мозга к внешним раздражителям. Яркий солнечный свет считается еще один фактор, который может спровоцировать приступ у чувствительных к свету людей. Повышенная чувствительность к свету и гиперактивность зрительной системы мозга делают яркое солнце особенно неприятным для «мигреника». Также сильный ветер и молнии могут оказывать стрессовое воздействие на нервную систему, вызывая приступы у некоторых пациентов.
По словам ученых, важно понимать, что у каждого человека есть свои триггеры, и погода — лишь один из них. Однако, поскольку она не поддается контролю, важно научиться реагировать на изменения окружающей среды и минимизировать их влияние.
Первым шагом к управлению этим состоянием станет отслеживание своих приступов и погодных условий. Ведение дневника мигрени или использование специальных приложений помогает выявить закономерности: например, что приступы чаще возникают за день до дождя, при резких перепадах температуры или влажности. Зная свои личные триггеры, можно планировать деятельность так, чтобы избегать опасных условий или подготовиться заранее. Например, в дни с предстоящим штормом или сильной жарой лучше оставаться дома, избегая яркого солнца и высокой влажности. Использование солнцезащитных очков, масок для глаз или светоотражающих очков помогает снизить раздражение зрительной системы.
Регулярное питание, полноценный сон и физическая активность помогают укрепить организм и снизить его чувствительность к внешним стрессорам. Обезвоживание, пропуски приемов пищи и недостаток сна — все это усиливает уязвимость к мигрени, особенно в условиях изменения погоды. Поэтому важно следить за режимом и стараться избегать факторов, которые могут ухудшить состояние.
«Обычно приступы возникают под воздействием комплекса факторов — генетической предрасположенности, гормональных изменений, стресса, нарушений сна и питания. Поэтому важно не только отслеживать погоду, но и вести здоровый образ жизни, избегать стрессов и соблюдать рекомендации врача», — заключают неврологи.