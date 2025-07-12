Объяснена взаимосвязь между приступами мигрени и с в погоде

Поясним: мигрень — это сложное неврологическое состояние, которое поражает миллионы людей по всему миру, и одна из самых загадочных её причин — изменение погоды. Для тех, кто страдает этим заболеванием, погодные условия могут стать настоящим испытанием, вызывая сильные головные боли, приступы тошноты, чувствительность к свету и звукам, а иногда и ухудшение общего самочувствия. В США, по статистике, около 39 миллионов человек страдают мигренью, и для значительной части из них изменение атмосферных условий — это не просто неприятность, а реальный триггер, способный спровоцировать приступ. Исследования показывают, что от 30 до 50 процентов людей, страдающих мигренью, считают, что именно погода становится одной из главных причин их приступов. Это делает её одной из самых распространённых, но при этом и самых загадочных причин возникновения мигрени.