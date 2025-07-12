Удивительное открытие на острове Пасхи перевернуло знания ученых с ног на голову

Археологи сделали удивительное открытие на острове Пасхи, перевернувшее все, что мы знали, с ног на голову. Несомненно, остров Пасхи географически является одним из самых изолированных мест на Земле. Расположенный более чем в 2000 милях от побережья Чили, он был впервые заселен людьми примерно в 1200 году нашей эры, которые построили его знаменитые статуи с увеличенными головами. Исторически считалось, что коренные жители, известные как рапа-нуи, долгое время были полностью отрезаны от остального мира. Однако новое исследование, проведенное шведскими учеными, опровергает это устоявшееся мнение.