Удивительное открытие на острове Пасхи перевернуло знания ученых с ног на голову

Археологи сделали удивительное открытие на острове Пасхи, перевернувшее все, что мы знали, с ног на голову. Несомненно, остров Пасхи географически является одним из самых изолированных мест на Земле. Расположенный более чем в 2000 милях от побережья Чили, он был впервые заселен людьми примерно в 1200 году нашей эры, которые построили его знаменитые статуи с увеличенными головами. Исторически считалось, что коренные жители, известные как рапа-нуи, долгое время были полностью отрезаны от остального мира. Однако новое исследование, проведенное шведскими учеными, опровергает это устоявшееся мнение.
Говорят, что остров площадью 63,2 кв. мили в южной части Тихого океана за последние 800 лет не был таким изолированным, как считалось ранее, пишет Daily Mail. На самом деле, остров был заселен множеством новых обитателей, которые смело пересекли Тихий океан с запада на восток.
«Остров Пасхи был заселен выходцами из центрально-Восточной Полинезии примерно в 1200—1250 годах нашей эры, — рассказал MailOnline автор исследования профессор Пол Уоллин из Университета Уппсалы. — Полинезийцы были искусными моряками, поэтому использовали двойные каноэ».
Традиционно считается, что из-за своего удаленного расположения остров Пасхи оставался социально и культурно изолированным от остального тихоокеанского мира. Эта идея подкрепляется тем фактом, что знаменитые статуи Моаи на острове Пасхи, которые, по оценкам, были построены между 1250 и 1500 годами нашей эры, являются уникальными для этого места. Огромные человеческие фигуры, вырезанные из вулканической породы, были установлены на прямоугольных каменных платформах, называемых «аху», — по сути, гробницах для людей, которых представляли статуи.
Для своего исследования команда из Университета Уппсалы сравнила археологические данные и радиоуглеродные датировки поселений, ритуальных мест и памятников по всей Полинезии, которая насчитывает более 1000 островов в Тихом океане. Их результаты, опубликованные в журнале Antiquity, показывают, что подобные ритуальные практики и монументальные сооружения наблюдались по всей Полинезии.
Эксперты отмечают, что каменные платформы аху исторически сооружались на полинезийских островах, расположенных западнее. Эти прямоугольные поляны были общественными ритуальными пространствами, которые в некоторых местах остаются священными и по сей день.
«Храмовые территории аху [также известные как марае] существуют на всех островах Восточной Полинезии», — добавил профессор Уоллин.
Команда исследователей согласна с тем, что древняя популяция людей распространилась с запада Тихого океана на восток, прежде чем попасть на остров Пасхи и заселить его примерно в 1200 году нашей эры. Но они утверждают, что остров Пасхи несколько раз заселялся новыми мореплавателями, а не только одной группой, которая оставалась изолированной на протяжении веков, как предполагалось ранее.
«Процесс миграции из основных районов Западной Полинезии, таких как Тонга и Самоа, в Восточную Полинезию здесь не оспаривается, — говорится в их статье. — Тем не менее, статичная колонизация и расселение с запада на восток, характерная для Восточной Полинезии, и идея о том, что Рапа-Нуи был колонизирован только один раз в прошлом и развивался изолированно, оспариваются».
Основываясь на своих доказательствах, они также полагают, что аху возник на острове Пасхи до того, как эта тенденция распространилась с востока на запад по другим западным островам Полинезии в период 1300—1600 годов нашей эры.
Только после этого полинезийские острова, включая остров Пасхи, но не ограничиваясь ими, могли оказаться изолированными друг от друга, пишет Daily Mail. Поскольку иерархические социальные структуры развивались независимо друг от друга — например, на острове Пасхи, Таити и Гавайях — для демонстрации власти были построены большие монументальные сооружения.
В целом, исследование показывает, что между островами Полинезии существовали прочные «сети взаимодействия», которые позволяли передавать новые идеи с востока на запад и обратно.
В конечном счете, прибытие европейских исследователей на остров Пасхи в 18 веке привело к быстрому сокращению численности населения, вызванному убийствами, кровавыми конфликтами и жестокой работорговлей, хотя численность населения там, возможно, уже уменьшалась.
Сегодня остров Пасхи является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, его население составляет всего несколько тысяч человек. Но остров привлекает большое количество туристов, в основном благодаря своим монументальным и всемирно известным каменным статуям, которые сурово взирают на окрестности.
По словам соавтора исследования, профессора Хелен Мартинссон-Валлин, туризм, который за последние 20 лет вырос на острове в геометрической прогрессии, имеет свою цену. «Когда я была там в 1980-х годах, песчаный пляж был белым, и вокруг почти не было людей, — сказала она. — Когда я вернуласт в начале 00-х, мне показалось, что песок здесь голубой, а когда я пригляделась повнимательнее, то увидел, что это из-за крошечных кусочков пластика, которые море приносило со всех уголков Земли».