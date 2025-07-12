Жители Челябинской области назвали главные источники мотивации на работе

Интересно, что сотрудники до 25 лет чаще отмечают ощущение ценности (76%), атмосферу в коллективе (58%) и интерес к работе (60%). Работники старше 55 лет больше ценят профессиональные знания (47%), полезность труда (39%) и доступ к технологиям (20%). Возрастная группа 25−34 года выделяет стабильность компании (37%), личную мотивацию и поддержку руководства (по 26%).