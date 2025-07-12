Жители Челябинской области назвали главные источники мотивации на работе

Основные факторы трудовой мотивации в разных возрастных группах выявили аналитики hh.ru после изучения предпочтений соискателей Челябинской области.
Большинство опрошенных (79%) считают главным стимулом ощущение своей ценности как работника, которое выражается в достойной зарплате и признании заслуг. Для 66% важна позитивная атмосфера в коллективе, для 47% — интерес к работе или проекту. Стабильность компании отметили 40%, профессиональное развитие — 36%. Каждый четвертей (24%) ценит поддержку руководства и коллег, 16% — осмысленность труда, 14% — комфортные условия работы и современное оборудование.
Респонденты также высказались о демотивирующих факторах. Так, 9% опрошенных указали на личные и семейные проблемы, 3% — на нехватку кадров и необходимость выполнять дополнительные обязанности.
Интересно, что сотрудники до 25 лет чаще отмечают ощущение ценности (76%), атмосферу в коллективе (58%) и интерес к работе (60%). Работники старше 55 лет больше ценят профессиональные знания (47%), полезность труда (39%) и доступ к технологиям (20%). Возрастная группа 25−34 года выделяет стабильность компании (37%), личную мотивацию и поддержку руководства (по 26%).