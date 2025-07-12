Ранее Москалькова заявила, что украинская сторона начала ставить условия и рассматривать возвращение в Российскую Федерацию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, однако это незаконно, несправедливо и безнравственно. Поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий. Но впоследствии стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса. Вновь поднять вопрос возвращения жителей приграничного российского региона позволили переговоры в Стамбуле, где Москва и Киев договорились о возвращении всех оставшихся курян, резюмировала Москалькова.