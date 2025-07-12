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Москалькова рассказала о планах обмена посылками для пленных

Российская и украинская стороны готовятся к новому обмену посылками для военнопленных от их родных, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Российская и украинская стороны готовятся к новому обмену посылками для военнопленных от их родных, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Отвечая на вопрос о планируемой отправке посылок российским пленным, Москалькова сообщила, что такие планы находятся на стадии реализации, и в настоящее время согласовывается состав этих посылок, а также перечень допустимых предметов.

Помимо этого, на данном этапе идет сбор писем от родственников в адрес находящихся в плену.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что обмен посылками будет осуществляться на двусторонней основе.

Ранее Москалькова заявила, что украинская сторона начала ставить условия и рассматривать возвращение в Российскую Федерацию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, однако это незаконно, несправедливо и безнравственно. Поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий. Но впоследствии стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса. Вновь поднять вопрос возвращения жителей приграничного российского региона позволили переговоры в Стамбуле, где Москва и Киев договорились о возвращении всех оставшихся курян, резюмировала Москалькова.

Читайте материал по теме: Украина начала рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы курян.

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