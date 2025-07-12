В России рассказали о просьбах украинских пленных: подробности

«Если им необходима медпомощь, стараемся акцентировать внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. … При посещении украинских пленных … они обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны», — рассказала омбудсмен РИА Новости.