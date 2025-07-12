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В России рассказали о просьбах украинских пленных: подробности

Москалькова: Пленные бойцы ВСУ просят передать им Библию и крестики.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о просьбах украинские пленных. По ее словам, они просят передать книги, а также крестиках и Библии. Сейчас эти просьбы уже выполнены.

Москалькова отметила, что ранее с омбудсменом от Украины Дмитрием Лубинцом они договаривались проводить взаимные посещения пленных бойцов. Это необходимый формат коммуникации между сторонами, чтобы следить за условиями содержания пленных.

«Если им необходима медпомощь, стараемся акцентировать внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. … При посещении украинских пленных … они обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны», — рассказала омбудсмен РИА Новости.

Ранее Москалькова заявляла, что члены семей без вести пропавших российских бойцов получают соцподдержку от фонда «Защитники Отечества». Такие же меры стоит принять в отношении родственников военных, попавших в плен, считает она.

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