Экс-полицейский рассказал, что поведение мигранта зависит от того, как долго он живет в РФ

Когда я поступал в Московский университет МВД, зарплата в профессии была довольно неплохая. ~Это сейчас она стала грустной.~ Большой нагрузки я не боялся — в любой работе свои [заморочки], с которыми хочешь не хочешь столкнешься. Запрет на выезд за границу тоже не отталкивал. Во-первых, есть списочек стран, куда все равно можно поехать. Во-вторых, за детство-юность я покатался по миру, и мне этого достаточно. Объездил всю Европу, даже в Исландии был — интересно, но я бы не хотел переезжать. Еще в том возрасте мне не особо понравился менталитет, хотя я понял, что на самом деле мы не сильно-то отличаемся друг от друга. Везде есть своя Москва и свои регионы.