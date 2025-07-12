Атмосферные спутники могут стать идеальными разведывательные аппаратами

А с энергией у аппаратов такого типа проблемы. В верхних слоях атмосферы мощность солнечного излучения составляет примерно 1,3 кВт на квадратный метр, но значительная часть этой мощности поглощается толщей воздуха, а солнечные панели не работают со стопроцентной эффективностью. Даже если предположить, что гипотетические новые батареи будут вырабатывать 500 Вт на кв. м (что намного больше, чем возможно в наши дни), то их набор с общей площадью 270 м², как на Solar Impulse, будет выдавать всего лишь 135 кВт. Для сравнения, Boeing 747 развивает в крейсерском полете мощность примерно в 70 мВт, то есть, в 500 раз больше.