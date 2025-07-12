Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певцов призвал наказать уехавших после начала СВО звёзд: что предложил артист

Певцов: Позиция уехавших из РФ артистов перечёркивает их заслуги и достижения.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов выступил с инициативой лишать государственных наград и званий деятелей культуры, покинувших страну после начала специальной военной операции. В интервью ТАСС он назвал такую меру справедливой, заявив, что подобная позиция артистов перечеркивает все их прежние заслуги.

«Лишать госнаград деятелей, которые уехали из России после начала специальной военной операции — справедливо. Их позиция полностью перечеркивает все достижения», — подчеркнул Певцов.

Парламентарий резко раскритиковал уехавших артистов, обвинив их в предательстве: «Они столько лет кормились от своей страны, и теперь начинают ее в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?» — заключил он.

Прежде Народный артист России, актер Всеволод Шиловский высказался об уехавших из России Алле Пугачевой и Максиме Галкине*. По его словам, никакие богатства за границей не заменят артисту признания. Он добавил, что никогда не поверит в удовлетворенность жизнью Пугачевой и Галкина*, имевших успех в России.

*Признан иноагентом на территории России.