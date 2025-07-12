Певцов призвал наказать уехавших после начала СВО звёзд: что предложил артист

Депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов выступил с инициативой лишать государственных наград и званий деятелей культуры, покинувших страну после начала специальной военной операции. В интервью ТАСС он назвал такую меру справедливой, заявив, что подобная позиция артистов перечеркивает все их прежние заслуги.
«Лишать госнаград деятелей, которые уехали из России после начала специальной военной операции — справедливо. Их позиция полностью перечеркивает все достижения», — подчеркнул Певцов.
Парламентарий резко раскритиковал уехавших артистов, обвинив их в предательстве: «Они столько лет кормились от своей страны, и теперь начинают ее в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?» — заключил он.
Прежде Народный артист России, актер Всеволод Шиловский высказался об уехавших из России Алле Пугачевой и Максиме Галкине*. По его словам, никакие богатства за границей не заменят артисту признания. Он добавил, что никогда не поверит в удовлетворенность жизнью Пугачевой и Галкина*, имевших успех в России.
*Признан иноагентом на территории России.