Певцов призвал наказать уехавших после начала СВО звёзд: что предложил артист

Парламентарий резко раскритиковал уехавших артистов, обвинив их в предательстве: «Они столько лет кормились от своей страны, и теперь начинают ее в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?» — заключил он.