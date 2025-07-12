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ТАСС: переброшенные к Купянску штурмовики ВСУ несут большие потери

Украинское командование продолжает перегруппировку войск, создавая оборонительную линию на участке Хатнее — Амбарное.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка украинской армии, которые были в срочном порядке передислоцированы в Харьковскую область из тренировочных лагерей Львовщины, были отведены из окрестностей района Мелового в Хатнее из-за значительных потерь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

В ходе допросов захваченных в плен военнослужащих выяснилось, что противник предпринимал попытки вернуть утраченные позиции на этом участке, используя несколько штурмовых групп 425-го ошп.

«Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, украинское командование продолжает перегруппировку войск, создавая оборонительную линию на участке Хатнее — Амбарное.

Бойцы группировки «Север» уничтожают остатки подразделений 143-й бригады ВСУ, которые остались на позициях к югу от Мелового, добавил источник.

Ранее сообщалось о бегстве из Купянска командования двух бригад ВСУ.