Штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка украинской армии, которые были в срочном порядке передислоцированы в Харьковскую область из тренировочных лагерей Львовщины, были отведены из окрестностей района Мелового в Хатнее из-за значительных потерь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.