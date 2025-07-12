Ночью в Ростовской области ликвидировали украинские БПЛА

В ночь на 12 июля в Ростовской области ликвидировали украинские БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, накануне в Таганроге обломки БПЛА упали на территорию ТАНТК им. Бериева.
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