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В Уфе проверили наличие кондиционеров в автобусах перевозчиков

Оказалось, что охлаждающие системы есть не везде и не всегда работают.

Источник: Freepik

В минтрансе сообщили об итогах проверки качества услуг у крупных перевозчиков — компаний «Башавтотранс» и «Автомиг», автобусы которых курсируют по Уфе и агломерации. В том числе особое внимание было уделено возможности охладить или проветрить салоны в связи с установившейся жаркой погодой. В автобусах, где нет кондиционеров, должны открываться окна или люки.

В пятницу на линии вышли 554 автобуса «Башавтотранса». Из них у 290 имелись сплит-системы от производителя. У «Автомига» все 68 аватобусов оснащены климат-контролем, сообщили в минтрансе.

«Тем не менее, на маршрутах частного перевозчика были обнаружены нарушения. Обещано в ближайшее время устранить их, проведя химчистку салонов и настроив системы кондиционирования», — сообщил замминистра Руслан Гарипов.