В Уфе проверили наличие кондиционеров в автобусах перевозчиков

В минтрансе сообщили об итогах проверки качества услуг у крупных перевозчиков — компаний «Башавтотранс» и «Автомиг», автобусы которых курсируют по Уфе и агломерации. В том числе особое внимание было уделено возможности охладить или проветрить салоны в связи с установившейся жаркой погодой. В автобусах, где нет кондиционеров, должны открываться окна или люки.