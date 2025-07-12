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Врач-кардиолог рассказал, кому больше других угрожает жара

Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными, хроническими заболеваниями, а также с ожирением находятся в группе риска в период сильной жары. Об этом заявил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринными, хроническими заболеваниями, а также с ожирением находятся в группе риска в период сильной жары. Об этом заявил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Врач добавил, что в группу риска также входят дети, поскольку из-за меньшей массы тела они перегреваются значительно быстрее.

Вахляев отметил, что предотвратить перегрев помогают головной убор, достаточное потребление жидкости и пребывание в прохладных помещениях.

— В зоне риска группы населения, которые имеют сердечно-сосудистые, эндокринологические, хронические заболевания, ожирение. Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар, — заявил Антон Вахляев в разговоре с РИА Новости.

В свою очередь, терапевт Людмила Лапа рассказала, какую одежду подбирать для прогулок на улице во время аномальной жары. По ее словам, лучше отдать предпочтение хлопчатобумажным тканям и выбирать легкие просторные фасоны.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин считает, что аномальная жара в столичном регионе продлится до конца июля. Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов рассказал как пережить аномальные температуры пенсионерам.