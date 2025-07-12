Врач-кардиолог рассказал, кому больше других угрожает жара

— В зоне риска группы населения, которые имеют сердечно-сосудистые, эндокринологические, хронические заболевания, ожирение. Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар, — заявил Антон Вахляев в разговоре с РИА Новости.